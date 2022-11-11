Станислав Поздняков – о матче ЦСКА с УНИКСом: «По нынешним временам – почти Евролига»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил уровень игры в матче Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом (92:79).
«Это главное баскетбольное событие, особенно судя по большому количеству людей на трибунах. По нынешним временам – почти Евролига. Хорошая игра, я как бывший армеец болел за ЦСКА. Швед в своем стиле – снайпер должен много забивать», – сказал Поздняков.
Московский клуб одержал девятую победу подряд и стал единоличным лидером турнирной таблицы Лиги ВТБ.
«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона
Комментарии