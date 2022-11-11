Станислав Поздняков – о матче ЦСКА с УНИКСом: «По нынешним временам – почти Евролига»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил уровень игры в матче Единой лиги ВТБ между и (92:79).

«Это главное баскетбольное событие, особенно судя по большому количеству людей на трибунах. По нынешним временам – почти Евролига. Хорошая игра, я как бывший армеец болел за ЦСКА. Швед в своем стиле – снайпер должен много забивать», – сказал Поздняков.

Московский клуб одержал девятую победу подряд и стал единоличным лидером турнирной таблицы Лиги ВТБ.

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