Порностудия вновь хочет купить права на название арены «Майами»

Студия по производству порнофильмов BangBros снова подала заявку на приобретение прав на название домашней арены .

«В 2019 году мы предложиди 10 миллионов долларов за права на название арены, предложив название Bang Bros Center (The BBC). В связи с недавними новостями о FTX мы делаем повторное предложение», – говорится в заявлении студии в социальных сетях.

Ранее стало известно, что округ Майами-Дейд совместно с «Майами» прекращают сделку по праву на название арены клуба с обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX.

Округ, который владеет ареной, в 2021 году подписал с FTX 19-летний контракт на 135 миллионов долларов. После первоначального платежа в размере 14 миллионов компания должна была произвести платеж на 5,5 миллиона в январе.

Криптовалютная биржа FTX в пятницу подала заявление о банкротстве после того, как резкое падение цен на криптовалюту привело к тому, что компания не смогла покрыть счета, так как клиенты поспешили снять средства.

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