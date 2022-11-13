Порностудия вновь хочет купить права на название арены «Майами»
Студия по производству порнофильмов BangBros снова подала заявку на приобретение прав на название домашней арены «Майами».
«В 2019 году мы предложиди 10 миллионов долларов за права на название арены, предложив название Bang Bros Center (The BBC). В связи с недавними новостями о FTX мы делаем повторное предложение», – говорится в заявлении студии в социальных сетях.
Ранее стало известно, что округ Майами-Дейд совместно с «Майами» прекращают сделку по праву на название арены клуба с обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX.
Округ, который владеет ареной, в 2021 году подписал с FTX 19-летний контракт на 135 миллионов долларов. После первоначального платежа в размере 14 миллионов компания должна была произвести платеж на 5,5 миллиона в январе.
Криптовалютная биржа FTX в пятницу подала заявление о банкротстве после того, как резкое падение цен на криптовалюту привело к тому, что компания не смогла покрыть счета, так как клиенты поспешили снять средства.
Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысливает свою игру через обувь
Комментарии