Ламело Болл набрал 15+6+6 в дебютном матче сезона

Звездный разыгрывающий в субботу дебютировал в нынешнем сезоне, сыграв в гостевом матче против (115:132).

Лучший новичок сезона-2020/21 вышел в стартовом составе и завершил встречу с 15 очками (6 из 17 с игры), 6 подборами, 6 передачами, 1 перехватом и 2 потерями за 28 минут на паркете.

Лидер «Хорнетс» пропустил начало регулярного чемпионата из-за травмы голеностопного сустава, полученной в предсезоке. В отсутствие Ламело команда выиграла три матча из 13.

В прошлом сезоне Болл набирал 20,1 очка, 6,7 подбора и 7,6 передачи в среднем за матч.

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