Арена «Майами» сменит название. Предыдущая сделка прекращает действие в связи с банкротством криптовалютной компании FTX

Округ Майами-Дейд совместно с «Майами» прекращают сделку по праву на название арены клуба с обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX.

Округ, который владеет ареной, в 2021 году подписал с FTX 19-летний контракт на 135 миллионов долларов. После первоначального платежа в размере 14 миллионов компания должна была произвести платеж на 5,5 миллиона в январе.

Технически во время субботней игры между «Хит» и «Хорнетс» арена по-прежнему будет называться , но вывески и название вскоре исчезнут.

Криптовалютная биржа FTX в пятницу подала заявление о банкротстве после того, как резкое падение цен на криптовалюту привело к тому, что компания не смогла покрыть счета, так как клиенты поспешили снять средства.

Сделка с «Майами» была одной из многих по спортивному маркетингу, которые FTX подписала за последние несколько лет, включая спонсорские соглашения с «Уорриорз» и «Уизардс». Среди самых известных спортсменов, у которых были сделки с FTX, значились квотербек НФЛ Том Брэди, лидер «Голден Стэйт» и звезда тенниса Наоми Осака.

Арена «Хит» была известна как American Airlines Arena с момента ее открытия в 1999 году и до прошлого сезона.

Команда должна была получать 2 миллиона долларов в год в рамках соглашения с FTX. Большая часть контракта – примерно 90 миллионов долларов в течение всего срока действия – должна была достаться округу. Подавляющая часть этих денег предназначалась на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, а также бедностью.

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