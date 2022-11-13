Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал график снижения количества «пост-апов» в матчах НБА.

По данным Голдсберри, за последние 10 лет количество «пост-апов» в лиге снизилось более чем на 50 процентов. В нынешнем сезоне команды НБА в среднем за матч делают в сумме на 12 «пост-апов» меньше, чем в прошлом сезоне. При этом, суммарное количество трехочковых бросков за один матч превышает 64.

«Пост-апом» называют ситуацию, когда атакующий игрок занимает позицию в краске или около усов, развернувшись спиной к кольцу и лицом к партнеру с мячом, чтобы получить передачу.

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