Кевин Портер и Хосе Альварадо были удалены в концовке матча за стычку

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Между атакующим защитником «Хьюстона» Кевином Портером и разыгрывающим «Нового Орлеана» Хосе Альварадо произошла стычка в концовке матча.

За 11 секунд до конца встречи при счете 117:105 в пользу «Пеликанс» Портер умышленно сфолил на Альварадо, который перехватил мяч у Джабари Смита, когда исход матча уже был решен.

Альварадо бросился на Портера, но был остановлен судьями и партнерами по команде.

В результате инцидента оба игрока получили технический фолы и были удалены с площадки.

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