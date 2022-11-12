Милош Павичевич: «Автодор» не смог показать ту игру, которую хотел, и во многом это заслуга МБА»

Главный тренер Милош Павичевич после поражения от МБА (70:85) отдал должное сопернику.

«Не смогли показать ту игру, которую хотели, и во многом это заслуга МБА. Благодарен своим игрокам, что в конце смогли уйти с совсем большой разницы. Можно сказать, что мы должны всегда играть так, как делали это в последние минуты», – сказал Павичевич.

«Автодор» имеет показатели 2-7 на старте нынешнего сезона Лиги ВТБ и занимает 9-е место в таблице. МБА (6-3) идет на четвертом месте.

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