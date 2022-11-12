Кемба Уокер: «Без Тейтума и Брауна «Селтикс» не смогли бы ничего достичь»
Недавно отчисленный из «Детройта» Кемба Уокер отдал должное звездным игрокам «Бостона» Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну.
«Без Тейтума и Брауна они бы не смогли ничего достичь. Эти парни доказали, что являются особенными игроками. Очень горжусь ими», – сказал Уокер.
Разыгрывающий выступал за «Селтикс» с 2019 по 2021 год. В сезоне-2019/20 команда играла в финале Восточной конференции.
В минувшем чемпионате Тейтум и Браун вывели «Бостон» в финал НБА впервые за 12 лет.
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