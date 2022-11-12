Димитрис Итудис – об «окнах» ФИБА: «Сегодня тренируешь одну команду, завтра работаешь с другой»
Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис критически отозвался об «окнах» ФИБА на матчи сборных по ходу клубного сезона.
На этой неделе «Фенербахче» проводил матч в Евролиге, уже на следующий день специалист руководил национальной командой в проигранной встрече отбора ЧМ-2023 против Латвии.
«Сегодня тренируешь одну команду, завтра работаешь с другой. Вам это кажется нормальным? Понятно, что кто-то проигрывает, кому-то суждено победить. Сегодня Латвия была лучше, но они тоже сталкивались с этой историей и заплатили, не попав на Евробаскет.
Раздаются разные голоса, но их никто не слышит. От нас требуется собраться вместе и сразу демонстрировать вещи, которые требуют 2-3 месяца на подготовку. Но даже в таких условиях мы стараемся делать все от нас зависящее», – заявил Итудис.
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