Димитрис Итудис – об «окнах» ФИБА: «Сегодня тренируешь одну команду, завтра работаешь с другой»

Главный тренер и сборной Греции Димитрис Итудис критически отозвался об «окнах» на матчи сборных по ходу клубного сезона.

На этой неделе «Фенербахче» проводил матч в , уже на следующий день специалист руководил национальной командой в проигранной встрече отбора ЧМ-2023 против Латвии.

«Сегодня тренируешь одну команду, завтра работаешь с другой. Вам это кажется нормальным? Понятно, что кто-то проигрывает, кому-то суждено победить. Сегодня Латвия была лучше, но они тоже сталкивались с этой историей и заплатили, не попав на Евробаскет.

Раздаются разные голоса, но их никто не слышит. От нас требуется собраться вместе и сразу демонстрировать вещи, которые требуют 2-3 месяца на подготовку. Но даже в таких условиях мы стараемся делать все от нас зависящее», – заявил Итудис.

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