Джонатан Мотли и Крис Джонс – самые ценные игроки 7-го раунда Евролиги

Бигмен и разыгрывающий «Валенсии» признаны самыми ценными игроками 7-го раунда регулярного чемпионата .

Показатель эффективности обоих баскетболистов составил 33 балла.

Мотли в матче с «Црвеной Звездой» (93:79) набрал 25 очков (10 из 13 2-очковые), 10 подборов и 1 блок-шот.

Джонс помог испанской команде победить «Монако» (89:84). На его счету 27 очков (5 из 7 из-за дуги), 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

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