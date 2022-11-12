Джонатан Мотли и Крис Джонс – самые ценные игроки 7-го раунда Евролиги
Бигмен «Фенербахче» Джонатан Мотли и разыгрывающий «Валенсии» Крис Джонс признаны самыми ценными игроками 7-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
Показатель эффективности обоих баскетболистов составил 33 балла.
Мотли в матче с «Црвеной Звездой» (93:79) набрал 25 очков (10 из 13 2-очковые), 10 подборов и 1 блок-шот.
Джонс помог испанской команде победить «Монако» (89:84). На его счету 27 очков (5 из 7 из-за дуги), 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.
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