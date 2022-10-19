Эргин Атаман – о проигрыше «Валенсии»: «Мы зря жаловались судьям в концовке, они были правы»

Главный тренер считает, что не стоит винить судей за решения в концовке матча Евролиги против «Валенсии» (91:92).

Турецкая команда вела одно очко за несколько секунд до финальной сирены, но сфолила на Крисе Джонсе, который реализовал два штрафных и принес испанцам победу.

«Я хочу начать с концовки игры. Наверное, мы зря жаловались судьям в той ситуации. Сейчас я вижу, что они были правы. Я также обсудил это с игроками в раздевалке.

Реальность такова, что мы ужасно защищались весь матч. Они реализовали 16 трехочковых, много открытых лэй-апов. Особенно Крис Джонс. На самом деле они заслужили эту победу», – сказал Атаман.

«Анадолу Эфес» потерпел два поражения в трех стартовых матчах нового сезона Евролиги. Ранее действующий победитель турнира уступил (92:95).

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