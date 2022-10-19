Эргин Атаман – о проигрыше «Валенсии»: «Мы зря жаловались судьям в концовке, они были правы»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Валенсия судьи Монако Крис Джонс Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман считает, что не стоит винить судей за решения в концовке матча Евролиги против «Валенсии» (91:92).

Турецкая команда вела одно очко за несколько секунд до финальной сирены, но сфолила на Крисе Джонсе, который реализовал два штрафных и принес испанцам победу.

«Я хочу начать с концовки игры. Наверное, мы зря жаловались судьям в той ситуации. Сейчас я вижу, что они были правы. Я также обсудил это с игроками в раздевалке.

Реальность такова, что мы ужасно защищались весь матч. Они реализовали 16 трехочковых, много открытых лэй-апов. Особенно Крис Джонс. На самом деле они заслужили эту победу», – сказал Атаман.

«Анадолу Эфес» потерпел два поражения в трех стартовых матчах нового сезона Евролиги. Ранее действующий победитель турнира уступил «Монако» (92:95).

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