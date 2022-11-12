Донован Митчелл сходил в раздевалку за автографом Эвана Мобли для юного болельщика

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Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл помог юному болельщику заполучить автограф Эвана Мобли.

Перед матчем с «Уорриорз» Митчеллу бросили с трибуны майку «Кливленда». Он увидел, что это майка с номером Мобли, после чего не только расписался на ней сам, но и отправился в раздевалку, чтобы бигмен также оставил свой автограф.

Митчелл стал игроком «Кавальерс» в межсезонье-2022.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго

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