Донован Митчелл набрал 33 очка в победном матче с «Лейкерс»
Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком в выездном матче против «Лейкерс» (114:100).
Митчелл записал на свой счет 33 очка, реализовав 10 из 17 с игры (1 из 7 из-за дуги) и 12 из 13 с игры.
За 37 минут в активе Митчелла 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
У «Кливленда» серия из восьми побед подряд, это лучший результат клуба с 2017 года (13 подряд), когда Леброн Джеймс проводил в Кливленде последний сезон.
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