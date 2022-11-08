Пол Джордж исполнил ключевое попадание с фолом в матче с «Кавальерс»

Форвард отличился в концовке матча с «Кавальерс» (119:117).

Джордж забросил с фолом при счете 112:112 за 37,2 секунды до сирены.

На счету Джорджа 26 очков (10 из 20 с игры), 5 подборов и 3 передачи за 40 минут.

Чуть позже Пол сфолил на , который исполнял неудобный бросок с ведения, но «Клипперс» удержали преимущество и прервали серию соперника из 8 побед подряд.

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