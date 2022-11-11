«Если вы делаете какие-то шаги, они не должны никого обидеть». Латвия раскритиковала квалификационные «окна» ФИБА

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Латвии Каспарс Ципрусс раскритиковал решение ФИБА провести ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира-2023 за два дня.

В понедельник Латвия примет Великобританию. В этот же день Украина сыграет в Риге с Исландией.

«Конечно, мы рады, что ФИБА и пытаются наладить диалог и дать возможность лучшим игрокам представлять свои страны. Это очень хороший шаг вперед. Однако мы не были довольны этим решением.

Если вы делаете какие-то шаги, они не должны никого обидеть. Изменения произошли так быстро, что не были учтены правила, которые установила сама ФИБА. Это действительно непрофессионально с их стороны.

Раньше в Евролиге играли 6-7 латвийцев. Иногда мы спрашивали у ФИБА, можно ли внести какие-то коррективы в расписание, чтобы игроки Евролиги могли приехать. ФИБА оставила возможность для подобных изменений, но в этот раз они просто были введены, и мы не могли никак повлиять.

Изначально мы должны были играть в воскресенье, а Украина – в понедельник в 19:00, что является очень хорошим временем. Однако даты обоих матчей были изменены. Я не знаю, хорошее ли это решение для баскетбола украинской федерации.

Это изменение было представлено как первый шаг в попытке сделать календарь более гибким и дать возможность игрокам Евролиги выступить за сборные. Однако за Латвию все равно не выступят игроки из Евролиги», – заявил Ципрусс.

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