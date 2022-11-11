Димитрис Итудис: «Если ФИБА и Евролига хотят, чтобы лучшие игроки выступали за сборные, им нужно научиться взаимодействовать»

Главный тренер и сборной Греции Димитрис Итудис раскритиковал календарь ФИБА, который не позволяет всем лучшим игрокам выступать за свои сборные.

«Завтра сборной Греции предстоит сыграть очень важный матч, но «Панатинаикос» одновременно играет важный матч в Евролиге. Они не могут отдать игроков. У «Олимпиакоса» тоже сегодня встреча. Не знаю, отдадут ли они игроков, но они, определенно, хотят, чтобы их игроки были свежими, и я их понимаю.

и должны обсудить, чего они хотят. Если они хотят, чтобы лучшие игроки выступали за сборные, им нужно научиться взаимодействовать.

В этом сезоне у нас четыре тренера, если я не ошибаюсь, которые тренируют и в Евролиге, и национальную сборную. Это непросто. Здорово, что турецкая лига отложила некоторые матчи, позволив игрокам приехать в сборную. Нам не удалось сделать это в сборной Греции.

Все давление оказывается на команды Евролиги, на игроков Евролиги, на тренеров Евролиги. Что насчет НБА? Если игроки НБА не могут приехать, это считается нормальным. Почему это нормально?» – сказал Итудис.

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