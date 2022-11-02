Александар Джорджевич об увольнении из «Фенербахче»: «Я не мог выбрать ни одного игрока»

рассказал об увольнении с поста главного тренера «Фенербахче».

Джорджевич возглавлял «Фенербахче» на протяжении сезона-2021/22. Под руководством сербского специалиста клуб завоевал свой 10-й титул чемпиона Турции, но неудачно выступил в (10-18) и не вышел в плей-офф.

«У меня нет обид на . Я подписал контракт с четким пунктом. Я не мог выбрать ни одного игрока, кроме Шехмуса Хазера. Однако клуб имел право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, если мы не выйдем в плей-офф Евролиги. Я принял такие условия, потому что знаю, насколько это эта цель важна для команды», – признался Джорджевич.

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