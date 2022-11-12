Уэстбрук получил технический после того, как смерил взглядом Хертера

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил технический во время матча с «Кингз».

Под занавес второй четверти Уэстбрук забросил с сопротивлением защитника «Кингз» Кевина Хертера. Сразу после этого он смерил оппонента взглядом и начал показывать фирменный жест с покачиванием ребенка.

Хертер промахнулся с линии, после чего комментатор произнес известную фразу «Мяч не врет».

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