Уэстбрук получил технический после того, как смерил взглядом Хертера
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил технический во время матча с «Кингз».
Под занавес второй четверти Уэстбрук забросил с сопротивлением защитника «Кингз» Кевина Хертера. Сразу после этого он смерил оппонента взглядом и начал показывать фирменный жест с покачиванием ребенка.
Хертер промахнулся с линии, после чего комментатор произнес известную фразу «Мяч не врет».
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