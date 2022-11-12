Разыгрывающий получил технический во время матча с «Кингз».

Под занавес второй четверти Уэстбрук забросил с сопротивлением защитника «Кингз» . Сразу после этого он смерил оппонента взглядом и начал показывать фирменный жест с покачиванием ребенка.

Хертер промахнулся с линии, после чего комментатор произнес известную фразу «Мяч не врет».

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога