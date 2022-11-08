Майк Браун: «Кто-то из судей должен принимать правильное решение. Мы тоже хотим бороться за победу»

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Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун прокомментировал эпизод на последних секундах матча с «Голден Стэйт» (113:116).

Защитник «Кингз» Кевин Хертер мог перевести игру в овертайм, когда бросал из-за дуги под сирену при счете 113:116. На повторе видно, что Клэй Томпсон в момент атаки два раза вступил с ним в контакт.

«Мне бы хотелось, чтобы в ключевой момент кто-то все же брал на себя ответственность и принимал правильное решение. Человеку бьют по бросковой руке, когда он бросает из-за дуги, это фол. Игрок делает шесть шагов, четыре шага, это пробежка. Мы хотим иметь возможность бороться за победу в матче.

Я переживаю за своих ребят. Нам сейчас непросто. На Кевине Хертере сфолили», – заявил Браун.

На прошлой неделе Тайлер Хирро исполнил победный 3-очковый в игре с «Кингз». НБА позже признала, что игрок флоридцев совершил пробежку.

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