Главный тренер прокомментировал эпизод на последних секундах матча с (113:116).

Защитник «Кингз» мог перевести игру в овертайм, когда бросал из-за дуги под сирену при счете 113:116. На повторе видно, что Клэй Томпсон в момент атаки два раза вступил с ним в контакт.

«Мне бы хотелось, чтобы в ключевой момент кто-то все же брал на себя ответственность и принимал правильное решение. Человеку бьют по бросковой руке, когда он бросает из-за дуги, это фол. Игрок делает шесть шагов, четыре шага, это пробежка. Мы хотим иметь возможность бороться за победу в матче.

Я переживаю за своих ребят. Нам сейчас непросто. На Кевине Хертере сфолили», – заявил Браун.

На прошлой неделе исполнил победный 3-очковый в игре с «Кингз». НБА позже признала, что игрок флоридцев совершил пробежку.

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