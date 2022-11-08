Кевин Хертер – об отсутствии свистка после контакта с Клэем: «Единственное, что мы можем – получить штраф»

Защитник посетовал на отсутствие возможности хоть как-то повлиять на судейство.

Хертер мог перевести игру с в овертайм, когда бросал из-за дуги под сирену при счете 113:116. На повторе видно, что Клэй Томпсон в момент атаки два раза вступил с ним в контакт.

На прошлой неделе Тайлер Хирро исполнил победный 3-очковый в игре с «Кингз». позже признала, что игрок флоридцев совершил пробежку.

«Единственное, что мы сейчас можем – получить штраф.

У судей никакой ответственности», – написал Хертер в соцсетях.

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