Кевин Хертер – об отсутствии свистка после контакта с Клэем: «Единственное, что мы можем – получить штраф»
Защитник «Сакраменто» Кевин Хертер посетовал на отсутствие возможности хоть как-то повлиять на судейство.
Хертер мог перевести игру с «Голден Стэйт» в овертайм, когда бросал из-за дуги под сирену при счете 113:116. На повторе видно, что Клэй Томпсон в момент атаки два раза вступил с ним в контакт.
На прошлой неделе Тайлер Хирро исполнил победный 3-очковый в игре с «Кингз». НБА позже признала, что игрок флоридцев совершил пробежку.
«Единственное, что мы сейчас можем – получить штраф.
У судей никакой ответственности», – написал Хертер в соцсетях.
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