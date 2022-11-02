Карри отдал красивую передачу на Уиггинса и отвернулся от кольца во время попадания партнера

Звездный разыгрывающий в третьей четверти матча против отдал красивую передачу на с проносом мяча за спиной.

Сделав передачу, Карри демонстративно отвернулся от кольца, будучи уверенным, что его партнер по команде не промахнется из-за дуги.

Карри завершил матч с трипл-даблом – 23 очка, 13 подборов и 13 передач. «Уорриорз» уступили «Хит» в гостях (109:116).

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