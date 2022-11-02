Карри отдал красивую передачу на Уиггинса и отвернулся от кольца во время попадания партнера
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в третьей четверти матча против «Майами» отдал красивую передачу на Эндрю Уиггинса с проносом мяча за спиной.
Сделав передачу, Карри демонстративно отвернулся от кольца, будучи уверенным, что его партнер по команде не промахнется из-за дуги.
Карри завершил матч с трипл-даблом – 23 очка, 13 подборов и 13 передач. «Уорриорз» уступили «Хит» в гостях (109:116).
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