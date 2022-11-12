Коди Мартин перенес операцию на колене, пропустит 6 недель

Форвард перенес артроскопическую операцию на левом колене и пропустит около шести недель, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Мартин появился на площадке только в одном предсезонном матче и сыграл 56 секунд во встрече регулярного чемпионата против (129:102) 20 октября.

В прошлом сезоне показатели форварда составили 7,6 очка, 4 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Летом он продлил контракт с «Хорнетс» на 4 года и 31,4 миллиона долларов.

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