Зак Коллинз выбыл на 2-4 недели с переломом без смещения

МРТ выявила у тяжелого форварда «Сан-Антонио» перелом левой малоберцовой кости без смещения.

Ожидается, что игрок пропустит от двух до четырех недель, сообщает журналист San Antonio Express-News Джефф Макдональд.

24-летнего Коллинза преследуют травмы последние несколько лет. Форвард пропустил весь сезон-2020/21 из-за травмы лодыжки и сыграл всего 28 матчей в прошлом сезоне, своем дебютном за «Сперс». Коллинз также сыграл всего в 11 матчах за «Портленд» в сезоне-2019/20 из-за травмы плеча.

В девяти матчах текущего сезона Коллинз набирал в среднем 8,3 очка и 4,7 подбора.

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