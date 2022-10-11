МРТ подтвердила растяжение у Ламело Болла. Игрок может пропустить начало сезона

МРТ-обследование подтвердило растяжение связок левого голеностопного сустава 2-й степени у .

Ожидается, что разыгрывающий пропустит начало регулярного чемпионата, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По словам клуба, сроки возвращения Болла в строй зависят от того, как будет реагировать на реабилитацию и лечение.

Болл травмировался во время предсезонного матча против «Вашингтона» в понедельник. 21-летний защитник неудачно поставил ногу во время прохода, когда его сопровождал Энтони Гилл из «Уизардс». Лидер «Хорнетс» провел какое-то время на паркете, затем исполнил два штрафных и отправился в раздевалку.

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