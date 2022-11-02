Стив Керр – о трех проносах мяча у Пула: «Вся лига так делает с тех пор, как Айверсон убедил судей, что это не пронос»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр удивлен тем, что арбитры трижды зафиксировали пронос мяча у Джордана Пула в матче против «Майами» (109:116).

«Похоже, что сегодня лига разослала какое-то электронное письмо. Честно говоря, я еще не проверял почту. Я не читаю почту в день матча.

Я удивлен, потому что вся лига так делает. Мы делаем так с тех пор, как Аллен Айверсон убедил судей, что это не пронос мяча.

Да, это пронос. То, что делал Майкл Джордан – это тоже пронос, но вся лига так делает. Думаю, мне нужно начать проверять электронную почту в день матча», – сказал Керр.

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