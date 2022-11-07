«Партизан» отпустит сербских игроков в сборную на матчи ноябрьского «окна», планирует оставить в составе израильтянина Мадара

решил отпустить в национальную сборную сербских баскетболистов, которые вошли в заявку команды на матчи ноябрьского «окна» квалификации чемпионата мира-2023.

При этом клуб из Белграда планирует оставить в составе израильского защитника , который выступает за сборную своей страны.

«Надеюсь, в будущем у нас не будет возникать никаких проблем в этом вопросе, потому что лучшие игроки должны быть в национальной команде. Тут все просто», – заявил главный тренер «Партизана» Желько Обрадович.

Сербии предстоит сыграть с Великобританией и Турцией, Израиль встретится со Словенией и Швецией.

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