Аито Гарсия Ренесес: «Окна» ФИБА – настоящая катастрофа»

Главный тренер «Жироны» Аито Гарсия Ренесес раскритиковал систему с «окнами» на матчи сборных по ходу клубного сезона.

«У нас почти нет шансов стать лучше в следующие полторы недели, потому что у команды не будет возможности нормально тренироваться. Эта история с «окнами» ФИБА – настоящая катастрофа.

Это плохо для команд. Команды должны совершенствоваться. Для тех из нас, кто выстуает только в чемпионате Испании, «окна» – это полное фиаско, потому что мы можем работать только индивидуально, а коллективно не можем.

У нас есть несколько игроков, которые отправятся в национальные сборные. Это поднимет моральный дух лично им, но команде – нет. Судя по всему, единственное, что имеет значение, это то, что каждый организует свое собственное соревнование», – заявил Ренесес.

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