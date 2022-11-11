Даниэль Тайс выбыл на неопределенный срок после операции на колене

Теги травмы Бостон Индиана НБА Даниэль Тайс Малкольм Брогдон Евробаскет-2022 Баскетбол

Центровой «Индианы» Даниэль Тайс выбыл на неопределенный срок после операции на правом колене.

30-летний баскетболист постоянно испытывал боль после Евробаскета-2022. Он не сыграл ни одно матча в нынешнем сезоне НБА.

«Пэйсерс» получили Тайса у «Бостона» в обмен на Малкольма Брогдона минувшим летом.

В прошлом сезоне центровой набирал 7,9 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.

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