Данило Галлинари пропустит тренировочный лагерь «Селтикс», выбыл как минимум на 2 месяца

Форвард сборной Италии и получил разрыв мениска левого колена и пропустит .

Как сообщает Sportando, 34-летний Галлинари пропустит как минимум 2 месяца. Ожидается, что он не будет участвовать в тренировочном лагере «Селтикс» и вернется в строй в ноябре.

Данило стал игроком «Бостона» в межсезонье-2022.

Галлинари получил травму в начале четвертой четверти матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84) на прошлой неделе.

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