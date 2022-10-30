Малкольм Брогдон может пропустить матч с «Вашингтоном» из-за спазмов в спине

Разыгрывающий может пропустить воскресный матч против «Вашингтона».

Клуб сообщил, что Брогдона беспокоят мышечные спазмы в спине. Участие баскетболиста в завтрашней игре находится под вопросом.

«Селтикс» по-прежнему обходятся без форварда и центрового , которые восстанавливаются после тяжелых травм.

На старте сезона Брогдон набирает 11,4 очка, 3,6 передачи и 3,4 подбора в среднем за матч.

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