Малкольм Брогдон может пропустить матч с «Вашингтоном» из-за спазмов в спине

Теги травмы Бостон НБА Данило Галлинари Малкольм Брогдон Роберт Уильямс Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон может пропустить воскресный матч против «Вашингтона».

Клуб сообщил, что Брогдона беспокоят мышечные спазмы в спине. Участие баскетболиста в завтрашней игре находится под вопросом.

«Селтикс» по-прежнему обходятся без форварда Данило Галлинари и центрового Роберта Уильямса, которые восстанавливаются после тяжелых травм.

На старте сезона Брогдон набирает 11,4 очка, 3,6 передачи и 3,4 подбора в среднем за матч.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные