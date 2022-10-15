Малкольм Брогдон не смог доиграть матч с «Торонто» из-за проблем с ногой

Защитник не смог доиграть последний предсезонный матч с (134:137 ОТ) из-за болей в правой ноге.

Брогдон за 14 минут набрал 8 очков и 2 передачи.

После игры стало известно, что повреждение не носит серьезного характера. Малкольм, скорее всего, продолжил бы игру, если бы встреча проходила в рамках регулярного чемпионата.

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