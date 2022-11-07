Деян Бодирога встретится с представителями «Панатинаикоса» в Афинах

Президент Евролиги Деян Бодирога планирует на этой неделе посетить Афины и провести встречу с представителями «Панатинаикоса». Также ожидается, что он будет присутствовать на пятничном матче «Пао» против «Басконии».

После поражения от на прошлой неделе (89:91) публично раскритиковал судейство и направил руководству Евролиги письмо протеста.

«Последняя игра показала, что арбитры по-прежнему допускают грубые ошибки. Клуб не потерпит повторения инцидентов, которые сильно вредят нашей команде.

Также наша команда направила предложение по изменению правил. Мы выступаем за введение видеоповторов по просьбе тренера, так как хотим уменьшить количество ошибок, влияющих на результаты», – говорится в заявлении греческого клуба.

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