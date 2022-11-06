Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Партизан», «Цедевита-Олимпия» – ФМП

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся три матча.

«Мега» сыграет со «Студентски центаром», «Борац Чачак» примет «Партизан», «Цедевита-Олимпия» – ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, ФМП Сербия – 4-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Задар Хорватия – 3-2, Будучность Черногория – 3-3, Цибона Хорватия – 3-3, Морнар Бар Черногория – 3-3, Студентски Центар Черногория – 2-3, Сплит Хорватия – 2-4, Скопье Северная Македония - 1-5, Мега Сербия – 0-5, Борац Чачак Сербия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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