Василий Карасев: «Автодор» – очень неудобный противник»

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне матча Лиги ВТБ против назвал саратовскую команду неудобным соперником.

«Мы провели с «Автодором» два матча на предсезонке, но в составе саратовской команды с тех пор очень много изменений — поменялся тренер, изменился подбор игроков. Появилось еще несколько легионеров, кто-то, наоборот, покинул клуб.

Стиль у команды есть — это атакующий баскетбол с быстрыми переходами. Противник очень неудобный, если позволить «Автодору» набирать легкие очки, возникнут серьезные проблемы», – сказал Карасев.

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