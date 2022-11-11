Сергей Базаревич: «В первую очередь нужно вернуть уверенность в себе»

Главный тренер «Самары» заявил, что главная задача на предстоящий матч против «Пармы» – вернуть уверенность в себе после домашнего поражения от (74:82).

«Пермяки играют в баскетбол, основанный на пик-н-роллах, играют эффективно. У них есть игроки, которые могут созидать, которые могут бросать — довольно классический состав с растягивающим «четвертым», с двумя разными «большими», с защитниками, которые могут создавать.

Нам в первую очередь нужно вернуть уверенность в себе после того, как мы неудачно, неожиданно неудачно, сыграли дома с МБА. Это для нас будет главной задачей. Надеемся на поддержку болельщиков. Надеемся, что поражения учат — и поражение от МБА тоже нас чему-то научило.

«Разговор в раздевалке»? Мы собрались на следующий день, смотрели видео — увидели себя так, как, наверное, не успевали посмотреть, когда игры идут одна за другой, поняли, где и что было неправильно, где мы играли без должного фокуса. Надеюсь, мы это исправим», – сказал Базаревич.

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