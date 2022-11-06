Тимофей Якушин набрал 25+6+5 в победном матче с «Самарой»

Атакующий защитник МБА Тимофей Якушин отметился выдающейся результативностью в матче Единой лиги ВТБ против «Самары» (82:74).

Якушин набрал 25 очков, 6 передач, 5 подборов, 2 перехвата и 1 подбор. Он реализовал 10 из 17 бросков с игры, включая 3 из 6 – из-за дуги.

Это самая результативная игра в карьере 25-летнего баскетболиста. Ранее он выступал за , «Парму» и .

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