Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Локомотив-Кубань»

В среду, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский примет на своей площадке «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 8-0, Зенит – 6-2, МБА – 5-3, Самара – 4-4, Нижний Новгород – 4-4, Парма – 4-4, – 4-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Астана – 1-7, – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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