Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях у «Минска», «Зенит» примет «Нижний Новгород»
В понедельник, 7 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Казанский УНИКС в гостях сыграет с белорусским «Минском», санкт-петербургский «Зенит» примет «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.00, «Минск-Арена»
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: УНИКС – 7-0, ЦСКА – 8-0, Зенит – 5-2, МБА – 5-3, Нижний Новгород – 4-3, Самара – 4-4, Парма – 4-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Астана – 1-7, Минск – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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