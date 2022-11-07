Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях у «Минска», «Зенит» примет «Нижний Новгород»

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В понедельник, 7 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

Казанский УНИКС в гостях сыграет с белорусским «Минском», санкт-петербургский «Зенит» примет «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Минск – УНИКС
Дата проведения
7 ноября, 19.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Зенит – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
7 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 7-0, ЦСКА – 8-0, Зенит – 5-2, МБА – 5-3, Нижний Новгород – 4-3, Самара – 4-4, Парма – 4-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Астана – 1-7, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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