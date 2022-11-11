Сергей Кущенко – о победе ЦСКА: «На игру повлияли травмы, в большей степени у УНИКСа»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что УНИКС проиграл (79:92), в первую очередь, из-за травм ключевых игроков.

«На игру повлияли травмы, в большей степени у УНИКСа. При такой активной защите необходима большая скамейка, и ее казанцам не хватило в концовке. ЦСКА этим грамотно воспользовался.

Эмил Райкович получил качественных игроков, и его идеи в ЦСКА прекрасно реализуются, но и УНИКС, даже несмотря на травмы, демонстрирует свой уникальный стиль. Матч был из разряда «русской Евролиги», как мы говорим. Качественный баскетбол, с высококлассными исполнителями», – сказал Кущенко.

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