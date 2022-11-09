Джо Байден поручил своей администрации добиваться улучшения условий содержания Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден потребовал от своей администрации добиваться улучшения условий содержания баскетболистки Бриттни Грайнер в российской колонии.

«Каждая минута, которую Бриттни Грайнер вынуждена находиться под неправомерным задержанием в России — это слишком долго.

Пока администрация продолжает неустанно работать над освобождением Грайнер, президент поручил администрации убедить ее российских надзирателей улучшить обращение с ней и условия, которые ей приходится терпеть в исправительной колонии», — цитирует Жан-Пьер ESPN.com.

Сегодня стало известно, что осужденная на девять лет за контрабанду наркотиков Бриттни Грайнер этапирована из СИЗО в колонию.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Пола Уилана, который в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

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