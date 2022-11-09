Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию

Осужденная в России на девять лет за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер этапирована из СИЗО в колонию.

Об этом рассказали адвокаты двукратной олимпийской чемпионки Мария Благоволина и Александр Бойков.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания.

В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также Посольство США, должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения», – сказал Александр Бойков.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Пола Уилана, который в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

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