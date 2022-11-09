Криминалист: «У Бриттни Грайнер в колонии будет веселая и бурная жизнь»

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что проблем у американской баскетболистки Бриттни Грайнер в российской тюрьме возникнуть не должно, в колониях «нет дискриминации по принадлежности к стране и языку».

«Насчет иностранки, насчет спортсменки — каких-то притеснений не бывает. Наоборот, к спортсменам отношение другое, уважительное в основном. Из-за плохого знания языка тоже проблем не будет — будут помогать. Языком овладеет лучше — хочешь не хочешь, надо общаться.

Если не противопоставит себя коллективу, если не будет воровать у сокамерниц, не будет плести интриги, то особых проблем я не вижу и со стороны сокамерниц, и со стороны администрации. Образ жизни будет нормальный, как у всех. В колониях нет дискриминации по принадлежности к стране, языку.

Тем более среди женщин. А она женщина видная, крепкая, такие пользуются авторитетом. Она из-за этого и станет популярной — будут расспрашивать о жизни в США, о баскетболе. В каком еще отряде содержится такая звезда баскетбола? Она статная, мощная, знает закулисье спорта. Кроме того, она будет изучать русский и может обучать английскому других девушек. У нее в этом плане будет веселая и бурная жизнь, не сомневаюсь в этом. Не каждый день такие неординарные личности в колонию заезжают.

В мужских зонах более строгий подход. В женских... Если найдутся у нее партнеры, половые единомышленники, может, у них и будут какие-то контакты, но это запрещено внутрикамерным распорядком дня. И за это можно попасть в барак усиленного режима. Это негативно повлияет на вопрос возможного УДО. А так, это никак не скажется на ее жизни», – рассказал эксперт.

Сегодня стало известно, что осужденная на девять лет за контрабанду наркотиков Бриттни Грайнер этапирована из СИЗО в колонию.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Пола Уилана, который в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет