Димитрис Итудис – о 5-0 в Евролиге: «У нас есть парень, который сидит за закрытыми дверями и работает с онлайн-скаутом»

Главный тренер раскрыл одну из причин удачного старта команды в Евролиге-2022/23.

«У нас есть онлайн-скаут. Представьте, если в Евролиге и в турнирах будет разрешено использовать iPad во время игры, как это делается в НБА. Вместо того, чтобы ждать большого перерыва, мои ассистенты смогли бы прямо на скамейке показать игрокам, что происходит.

Представьте, насколько сильной была бы такая команда. Это происходит в Соединенных Штатах, не только в НБА. То же самое есть в . Тренеры могут моментально сообщать игрокам важную информацию. Я не понимаю, почему у нас в Европе такого нет. Это ведь не мошеничество, мы стараемся стать лучше.

У нас есть парень, которого никто не видит. Он сидит за закрытыми дверями и работает с онлайн-скаутом. Это очень важно. Многое происходит за кадром, поэтому наш тренерский штаб должен работать как единое целое», – признался Итудис.

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