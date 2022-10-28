Владимир Гомельский: «Райкович больше доверяет своим игрокам, чем Итудис»

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Эмил Райкович Баскетбол

Известный телекомментатор Владимир Гомельский объяснил разницу между нынешним главным тренером ЦСКА Эмилом Райковичем и Димитрисом Итудисом, который руководил командой с 2014 по 2022 год.

«Райкович больше доверяет своим игрокам, чем Итудис.

Он готов предоставлять свои игрокам больше свободы для импровизаций, но всегда готов вмешаться, если что-то пошло не так. Мне кажется, что Райкович понимает, что для успешного выступления по ходу сезона, игроки должны получать от своей деятельности на площадке удовольствие.

Давайте дождемся сложных матчей с сильными соперниками. Тогда можно будет давать более объективные оценки и тренеру, и команде», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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