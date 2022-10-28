Владимир Гомельский: «Райкович больше доверяет своим игрокам, чем Итудис»

Известный телекомментатор объяснил разницу между нынешним главным тренером ЦСКА Эмилом Райковичем и , который руководил командой с 2014 по 2022 год.

«Райкович больше доверяет своим игрокам, чем Итудис.

Он готов предоставлять свои игрокам больше свободы для импровизаций, но всегда готов вмешаться, если что-то пошло не так. Мне кажется, что Райкович понимает, что для успешного выступления по ходу сезона, игроки должны получать от своей деятельности на площадке удовольствие.

Давайте дождемся сложных матчей с сильными соперниками. Тогда можно будет давать более объективные оценки и тренеру, и команде», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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