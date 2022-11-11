У Майкла Портера украли деньги, золотой браслет, 2 сумки Louis Vuitton и библию из номера в отеле

Гостиничный номер форварда в Индианаполисе подвергся грабежу во время отсутствия игрока.

У баскетболиста украли множество ценных вещей, среди которых были деньги, золотой браслет, две сумки Louis Vuitton и библия.

Портер сообщил полиции о случившемся во вторник, за день до гостевого матча против «Пэйсерс» (122:119).

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