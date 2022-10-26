Майкл Портер пропустит матч против «Лейкерс»

Форвард не сыграет в сегодняшнем домашнем матче против , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игроку предоставлен отдых из-за проблем со спиной. Напомним, что Портер пропустил почти весь прошлый сезон и перенес третью операцию на спине.

По словам Воджнаровски, высока вероятность, что Портер вернется в строй в пятничном матче против «Юты».

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