Майкл Портер: «Далек от своего максимума»

Форвард считает, что далек от своей лучшей игровой формы.

«Самое интересное, что я до сих пор не понял, где мой максимум. Что бы ни говорили люди, я не считаю, что вышел на свой уровень. Это мотивирует меня. Cовсем не впечатлен своим выступлением в пузыре. Ничто меня не впечатлит, пока я не почувствую, что действительно стал одним из лучших. Я хочу именно этого. Мне нужно оставаться здоровым и продолжать работать над собой», – сказал Портер.

В антиковидном пузыре, который был оборудован в Орландо для окончания сезона-2019/29, Майкл набирал 22 очка и 8,6 подбора в среднем за матч при реализации 55,1% с игры и 42,2% из-за дуги.

24-летний баскетболист провел только 9 матчей в минувшем сезоне, после чего перенес операцию на позвоночнике и был вынужден пропустить остаток чемпионата.

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