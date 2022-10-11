Ведущий на арене «Наггетс» назвал Деандре Джордана «Деандре Эйтоном»

Ведущий на арене «Наггетс» допустил курьезную ошибку перед началом предсезонного матча с «Санз» (107:105).

Ведущий представил центрового как , который выступает за .

Ошибка вызвала забавную реакцию у некоторых игроков «Наггетс», включая Джордана. Ведущий сразу же поправился, назвав правильную фамилию ветерана.

Парфюм от Джордана – полная противоположность Jordan Brand. Его Воздушество облажался на всех стадиях