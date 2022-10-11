Ведущий на арене «Наггетс» назвал Деандре Джордана «Деандре Эйтоном»
Ведущий на арене «Наггетс» допустил курьезную ошибку перед началом предсезонного матча с «Санз» (107:105).
Ведущий представил центрового «Денвера» Деандре Джордана как «Деандре Эйтона», который выступает за «Финикс».
Ошибка вызвала забавную реакцию у некоторых игроков «Наггетс», включая Джордана. Ведущий сразу же поправился, назвав правильную фамилию ветерана.
Парфюм от Джордана – полная противоположность Jordan Brand. Его Воздушество облажался на всех стадиях
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