Представители посольства США посетили баскетболистку Бриттни Грайнер в тюрьме

В четверг сотрудники посольства США в Москве посетили осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

В октябре Московский областной суд отклонил апелляцию и утвердил 9-летний срок в колонии для двукратной олимпийской чемпионки.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в социальных сетях, что американские представители «воочию увидели ее стойкость и выносливость, несмотря на нынешние обстоятельства».

Прайс заявил, что администрация президента Джо Байдена продолжает настаивать на немедленном освобождении Грайнер и Пола Уилана, который в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что у Грайнер «все хорошо, насколько может быть хорошо в данных обстоятельствах», и что администрация работает «над разрешением текущих неприемлемых и неправомерных задержаний» Грайнер и Уилана.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Уилана.

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