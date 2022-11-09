Энтони Дэвис: «Не могу много двигаться по площадке в обороне, когда играю на позиции центрового»

Центровой «Лейкерс» после поражения от «Юты» (116:139) ответил на вопрос, как изменилась защита команды за последние два года, и как его роль в обороне зависит от позиции, на которой он играет.

«Два года назад все было немного по-другому, я много двигался по площадке. Тогда я играл на позиции четвертого номера, Джавейл Макги играл пятого, Дуайт Ховард играл пятого, поэтому я охранял периметр, зная, что парни подстрахуют меня сзади.

Теперь, когда я играю пятого номера, я должен защищаться против пик-н-роллов, охранять трехсекундную зону и тому подобное. Я не могу много двигаться по площадке и переключаться на форварда, когда опекаю центрового.

Моя роль немного изменилась, но в этом сезоне мы также очень хороши в обороне», – сказал Дэвис.

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